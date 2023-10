20 ceo alla Ue,'agire per proteggere il futuro digitale'

Le più grandi società di telecomunicazioni europee chiedono alla Ue di obbligare le Big Tech a pagare un "giusto" contributo per l'utilizzo delle loro reti. In una lettera che sarà inviata alla Commissione Europea e ai membri del Parlamento Europeo lanciano "un appello per una legislazione sulla condivisione equa: l'Europa deve agire per proteggere il suo futuro digitale". "Gli investimenti futuri sono sotto forte pressione ed è necessaria un'azione normativa per garantirli" avvertono Margherita Della Valle, numero uno di Vodafone e gli altri 19 ceo firmatari.



