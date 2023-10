Energia: Gasparetto, mercato si attesta su livelli precrisi

"Il mercato dell'energia si sta attestando su livelli precrisi e quindi le aspettative in merito sono di stabilità". Dunque, essendo "questi meccanismi legati alla gestione degli stock, la tendenza è positiva" poiché "l'Italia si è preparata adeguatamente con gli stoccaggi di gas, che oggi sono pieni, con un lavoro straordinario che è stato fatto: partiamo da condizioni più favorevoli rispetto allo scorso anno". Lo ha detto all'ANSA Roberto Gasparetto, a.d. di AcegasApsAmga (Gruppo Hera), rispondendo a una domanda sulle previsioni dei costi per gli utenti.

AcegasApsAmga distribuisce gas, energia elettrica, acqua a circa 250 comuni per oltre 2 milioni di utenti.

"Nei diagrammi che rappresentano il costo della materia prima, a un confronto con l'anno scorso, si nota una differenza enorme: la curva è molto più stabile ed è molto più bassa", ha spiegato. In merito al disorientamento tra tanti utenti per il passaggio da mercato tutelato a mercato libero dell'energia (che sarà obbligatorio nel 2024), Gasparetto ha sottolineato che "non a caso è stato rinviato più volte. C'è una quota degli utenti del mercato tutelato che per pigrizia o per difficoltà non hanno fatto ancora il salto nel mercato libero". Comunque, anche quando non ci sarà più il mercato tutelato, "ci saranno automatismi per mettere in protezione la quota di persone considerate vulnerabili, sistemi di protezione, quindi il passaggio dovrebbe essere indolore", ha concluso.



