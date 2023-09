Trimestre anti-inflazione - Risposte alle domande frequenti

Dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

PER IL CITTADINO

A1. Che cos’è il trimestre anti-inflazione? Il "trimestre anti-inflazione" è un'iniziativa del Governo volta a favorire il contenimento dei prezzi e tutelare il potere di acquisto dei consumatori, specialmente delle famiglie, al fine di contrastare la spinta inflazionistica ed evitare che diventi strutturale.

A2. Come funziona il trimestre anti-inflazione? Le imprese aderenti promuoveranno dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 una selezione di articoli a prezzi contenuti mediante modalità flessibili.

A3. Quali sono le tipologie di prodotti interessate? I beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, ivi compresi quelli rientranti nel "carrello della spesa", nonchè dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona.

A4. Come posso riconoscere gli esercizi che aderiscono alla campagna? Gli esercizi e le aziende che aderiscono all’iniziativa sono riconoscibili per l’utilizzo del logo (bollino) tricolore del Governo, che riprende i colori della bandiera italiana, con la scritta “trimestre anti-inflazione”. Presso l’area dedicata di questo sito è consultabile l’elenco completo degli aderenti con la relativa localizzazione.

A5. L'iniziativa si rivolge a tutti, o riguarda solo alcune categorie di consumatori? Tutti i cittadini possono beneficiare dell’iniziativa. Le promozioni realizzate sono accessibili a tutti, indipendentemente dall’ISEE, dall’età e dalla fruizione di altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà.

A6. Dove posso trovare l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa? La lista degli aderenti può essere consultato nella pagina dedicata: Trimestre anti-inflazione - Elenco aderenti

A7. L'iniziativa vale anche per la spesa online? L’iniziativa vale online nel caso in cui il singolo esercente decida di esporre il bollino nel carrello online.

A8. Come posso segnalare eventuali abusi o comportamenti scorretti? Vai alla pagina del Garante dei prezzi.

A9. Quando sarà attiva la misura e quanto durerà? La misura ha durata temporanea, pari a tre mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023.

A10. Esiste un elenco dei prodotti che beneficeranno di prezzi calmierati? No, non esiste un elenco dettagliato dei prodotti specifici oggetto dell’iniziativa. Ciascun operatore aderente potrà concorrere alla lotta all’inflazione scegliendo liberamente gli articoli che saranno oggetto di promozioni anti-inflazione, purché siano beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, ivi compresi quelli rientranti nel "carrello della spesa", nonchè dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona. I consumatori troveranno presso i punti vendita che aderiranno all’iniziativa (elencati nella apposita sezione del sito MIMIT) e/o negli strumenti di informazione al pubblico, i prodotti che beneficeranno di prezzi calmierati in adesione all’iniziativa Trimestre anti-inflazione indicati accanto al logo ministeriale.

PER GLI ESERCENTI

B1. Come posso usare il bollino della campagna? Gli esercizi che aderiscono all’iniziativa possono esporre il bollino della campagna e possono altresì utilizzarlo nei propri canali di comunicazione al pubblico secondo: a) le indicazioni fornite dalle associazioni della distribuzione cui aderiscono; b) le linee guida trasmesse alle associazioni aderenti e consultabili liberamente su questo sito alla pagina: Trimestre anti-inflazione - Cos'è. Documenti

B2. E dove posso trovarlo? Il media kit verrà fornito alla distribuzione aderente dalle associazioni firmatarie e all’industria mediante richiesta di adesione diretta da parte delle aziende, da inoltrare all’indirizzo anti-inflazione@pec.mise.gov.it.

B3. Che diffusione avrà la campagna informativa dell'iniziativa? È prevista un’adeguata campagna di comunicazione istituzionale a livello nazionale per l’intero trimestre, con l’utilizzo dei diversi canali media di comunicazione (radio, tv, web, ecc.). Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si impegna altresì a garantire la massima pubblicità attraverso il sito web istituzionale del Ministero, anche, ove possibile, attraverso sistemi di localizzazione geografica delle imprese aderenti.

B4. Che libertà di scelta ho nella scelta dei prodotti da includere nella campagna? Totale libertà. La scelta relativa alla selezione di articoli da includere nell’iniziativa è infatti totalmente discrezionale (purché essi facciano parte dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, ivi compresi quelli rientranti nel "carrello della spesa", nonchè dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona).

B5. Sono venuto a conoscenza dell'iniziativa e la trovo interessante. Posso ancora aderire? Per informazioni circa l’adesione contattare l’indirizzo mail udmgarante@mimit.gov.it.

