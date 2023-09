Pnrr, Mimit-Mur firmano il decreto su proprietà industriale

Con la firma del decreto interministeriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e del ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) riguardante l'adozione delle linee guida previste dall'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale, è stato definito l'ultimo atto necessario per il conseguimento della milestone Mimit del Piano nazionale di ripresa e di resilienza.

Lo rende noto il Mimit.

La riforma della proprietà industriale è stata raggiunta sia con l'approvazione della legge di modifica al Codice della Proprietà Industriale (legge n.102 del 24 luglio 2023) sia con l'emanazione dei conseguenti strumenti attuativi: 4 circolari e le linee guida appena firmate dai due ministri, Adolfo Urso e Anna Maria Bernini.

"Le novità introdotte permetteranno alle imprese, alle Università, agli Enti di ricerca ed agli Ircss (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) di collaborare in modo sempre più sinergico all'interno del sistema ricerca ed innovazione, mediante un più agevole accesso alla proprietà industriale", spiega la nota. Inoltre, è stato abolito il cosiddetto "professor's privilege", ribaltando l'approccio della precedente versione dell'articolo 65 che assegnava la titolarità delle invenzioni ai ricercatori che le avevano sviluppate. La titolarità è stata trasferita alla struttura di appartenenza dell'inventore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA