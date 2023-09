Codacons, 'ad Hong Kong il pieno più caro, verde a 3 euro'

Se ci si trova ad Hong Kong meglio lasciare l'auto in garage e muoversi con i mezzi pubblici: la benzina sfiora i 3 euro al litro, raggiungendo il livello più alto al mondo.

I dati arrivano dal Codacons, che ha messo a confronto i prezzi dei carburanti nelle varie aree del globo.

"La benzina più costosa è quella venduta ad Hong Kong, dove un litro di verde costa in media 2,920 euro (146 euro a pieno); la più economica si trova in Venezuela, Paese produttore, dove il prezzo fisso della benzina sovvenzionata dallo Stato si attesta, al cambio attuale, poco sotto i 2 centesimi di euro al litro (1 euro a pieno). - spiega il Codacons - In Islanda si pagano circa 2,2 euro al litro (110 euro a pieno) contro 0,25 euro/litro del Kuwait (12,5 euro a pieno). Prezzi attorno a quota 0,3 euro al litro (circa 15 euro a pieno) in Egitto, Algeria e Angola".

In Europa invece il pieno di benzina più conveniente si fa a Varsavia "dove si spendono oggi in media 65,6 euro; quello più caro ad Amsterdam, con la spesa che si attesta in media a 106,5 euro, quasi 41 euro in più (+62,3% a pieno). Per fare rifornimento di gasolio conviene invece andare a Malta, dove si spendono in media 60,5 euro per un pieno, e meglio tenersi alla larga dalla Svezia: qui il costo raggiunge 111,2 euro, circa l'84% in più". "Rispetto alla media Ue - analizza ancora il Codacons - gli automobilisti italiani pagano la verde l'8,75% in più, pari ad una maggiore spesa da +8 euro a pieno, +7,4 miliardi di euro in un anno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA