Putin firma permesso, Intesa può vendere gli asset russi

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un permesso che consente a IntesaSanpaolo di vendere o trasferire il 100% dei suoi asset in Russia. Lo afferma Bloomberg.

In agosto era già emerso che Intesa, che nel frattempo ha progressivamente ridotto la sua esposizione in Russia, stava ottenendo tale permesso e l'ordine presidenziale firmato apre la strada per una cessione che si profila fin dall'inizio della guerra in Ucraina.

Intesa ha già svalutato il valore azionario della sua unità russa e l'amministratore delegato Carlo Messina ha più volte affermato che la banca è impegnata a ridurre ulteriormente le sue esposizioni in Russia, già tagliate di oltre il 75%, portandole allo 0,2% del totale dei crediti alla clientela del gruppo.



