Pontecorvo (Leonardo), servono subito eurobond per la Difesa

"Credo sia necessario un salto di qualità delle policy europee anche per la Difesa. Il sistema di sicurezza europeo ha bisogno di importanti investimenti nel prossimo futuro, vuoi per riequilibrare il rapporto con gli Stati Uniti, vuoi perché non sappiamo da dove arriveranno le minacce future. Per queste ragioni, non si possono aspettare vent'anni per finanziare gli investimenti con l'emissione di eurobond. Servono subito".

Il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, intervenendo a un dibattito con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della convention di Forza Italia a Paestum.

Il modello è quello degli eurobond "per finanziare il Next Generation EU: iniziativa lodevole. Ma c'è arrivata con 20 anni di ritardo".

Il presidente di Leonardo sottolinea anche il tema dell'impatto "dell'evoluzione tecnologica sulla sicurezza", per "fronteggiare le sfide del futuro". "Sono convinto - dice - che la tecnologia possa innescare una nuova fase di vicinanza economica, un nuovo ponte fra Paesi. Nell'attuale fase di incertezza dobbiamo puntare a rafforzare i meccanismi di cooperazione nel campo scientifico, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione industriale. E se l'Italia può partecipare a questi processi è grazie alla collaborazione pubblico-privato, alla possibilità di fare sistema con realtà come Leonardo: un'azienda a servizio del Paese".

"L'86% dei ricavi di Leonardo viene dall'estero. E - rileva ancora - devo riconoscere che il Governo dà un sostegno considerevole alle attività di Leonardo. Nelle missioni internazionali mi confronto con il ministero della Difesa, con quello dell'Economia e soprattutto con quello degli Esteri, trovando la massima collaborazione con tutti. Per non parlare, sul fronte interno, del costante dialogo con il ministero delle Imprese".



