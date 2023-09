Nadef, deficit sotto 3% in 2026, debito sotto 140% nel 2025

Il deficit dell'Italia scenderà sotto il 3% nel 2026. Lo si evince dalla tabella con gli indicatori di finanza pubblica della Nadef. In particolare per quest'anno l'indebitamento è fissato al 5,3% programmatico (5,2% tendenziale), per il 2024 il deficit programmatico viene fissato al 4,3%, il tendenziale al 3,6%; nel 2025 è al 3,6% (3,4% tendenziale); per poi scendere nel 2026 al 2,9% (nel quadro tendenziale è al 3,1%).

Per quanto riguarda il debito, si passa dal 140,2% del Pil nel 2023 al 140,1% nel 2024, 139,9% nel 2025 e 139,6% nel 2026.



