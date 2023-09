Lo spread tra Btp e Bund calmo sui 191 punti base

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni supera la boa di metà giornata senza grandi sbalzi attorno ai 191 punti base in progressivo alleggerimento della tensione dal pomeriggio di ieri, quando aveva toccato quota 200, che non vedeva da inizio febbraio.

In generale migliorano tutti i titoli di Stato europei, con il rendimento del prodotto del Tesoro in calo di sette 'basis point' al 4,78%.

Dopo i dati dell'inflazione dell'area euro di settembre e l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde alla conferenza di Parigi con Bei e Iea, le Borse del Vecchio continente si mantengono in territorio ampiamente positivo: la migliore resta Amsterdam che sale dell'1,2%, seguita da Milano in rialzo dell'1,1%. Bene anche Parigi e Francoforte, che salgono di un punto percentuale, con Londra in crescita dello 0,8%. L'euro ondeggia attorno alla quota di 1,06 contro il dollaro, con escursioni anche al di sotto di questa soglia.

In Piazza Affari tra i titoli principali Amplifon e Diasorin salgono di tre punti percentuali, con Tim e Mediobanca poco sopra la parità. Fiacca Banca Generali che scende dello 0,3%.





