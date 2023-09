Lo spread Btp-Bund poco mosso a 193,5 punti, cala il rendimento

Sale lo spread Btp-Bund e chiude l'ultima seduta della settimana poco mosso a 193,5 punti base dai 193 del giorno prima quando era ridisceso nel finale dopo essere volato sulla soglia dei 200 punti.

Rispetto a giovedì il rendimento del decennale italiano è leggermente calato al 4,77% (dal 4,85%). Si è mosso in linea con l'abbassamento della tensione sui titoli di Stato e non solo in Italia. I bond governativi americani ed europei hanno visto scendere i rendimenti dopo i rassicuranti segnali sull'inflazione nell'eurozona e su quella misurata dall'indice Pce negli Usa che potrebbero spingere Bce e Fed ad un atteggiamento più moderato sui tassi.



