Borsa: Milano tiene (+0,4%) con Europa in attesa inflazione Ue

La Borsa di Milano (Ftse Mib +0,4%) e quelle europee confermano nei primi scambi l'andamento leggermente positivo, con gli operatori che attendono soprattutto il dato dell'inflazione europea.

In allentamento la tensione sui titoli di Stato del Vecchio continente, con i rendimenti in calo mediamente di cinque punti base e il tasso del Btp a 10 anni al 4,8%. Limato anche lo spread con la Germania, che si muove attorno a quota 183.

In questo quadro in Piazza Affari pochi movimenti sui singoli titoli azionari, con Diasorin che è il migliore tra quelli a elevata capitalizzazione in aumento del 2,3%. Calme le banche, in calo dello 0,7% dopo i rialzi recenti sulla forza del petrolio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA