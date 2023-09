Borsa: Milano in cauto rialzo, cede Banco Bpm, brilla Diasorin

E' stata una buona seduta per Piazza Affari (+0,28%) che ha tuttavia ridimensionato nel finale i guadagni della giornata sulla scia del rallentamento di Wall Street. A sostenere i mercati azionari e a far calare la pressione sui titoli di Stato sono stati i dati confortanti sull''inflazione, in Italia come nell'eurozona, che hanno fatto sperare in un atteggiamento più accomodante della Bce sui tassi in futuro.

Non a caso il rendimento del Btp decennale è sceso al 4,77% mentre lo spread col Bund tedesco si è mosso poco e ha chiuso sui livelli della vigilia a 193,5 punti.

Sul listino principale della Borsa italiana si sono messe in luce Diasorin (+2,25%) su cui Hsbc ha reiterato il giudizio 'buy', Prysmian (+1,81%) e Campari (+1,78%) mentre le peggiori sono state Banco Bpm (-1,8%), Iveco (-1,53%) e i petroliferi Saipem (-1,5%) ed Eni (-1,06%).



