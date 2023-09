Borsa: l'Europa migliora dopo l'inflazione, spread a 190 punti

Mercati azionari europei in ripresa dopo i dati dell'inflazione dell'area euro di settembre e la prima parte dell'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde alla conferenza di Parigi congiunta con Bei e Iea: la Borsa migliore è quella di Amsterdam che sale dell'1,2%, seguita da Parigi in crescita dell'1%. In rialzo dello 0,9% Francoforte con Londra sulla stessa linea, mentre Milano sale dello 0,8%.

Confermato l'allentamento della tensione sui titoli di Stato del Vecchio continente: il rendimento del Btp italiano a 10 anni scende di undici punti base al 4,74%, con lo spread che ha toccato anche 189 'basis point' per poi ondeggiare attorno a quota 190. Solido l'euro a 1,06 contro il dollaro.

In questo clima in Piazza Affari i titoli migliori sono Diasorin e Moncler che salgono rispettivamente del 2,9% e del 2,6%, mentre Eni scende dello 0,7%.



