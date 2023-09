Fs: ricavi semestre salgono a 7,1 miliardi, crescono margini

Via libera dal cda di Ferrovie dello Stato Italiane ai conti del semestre che si chiudono con ricavi operativi a 7,1 miliardi di euro (+15,8% rispetto al primo semestre 2022), un Ebitda a 974 milioni di euro ed un Ebit a 99 milioni di euro. "I risultati del semestre in esame - si legge in una nota - mostrano un miglioramento dei principali margini economici rispetto al primo semestre 2022, con un Ebitda in crescita a +7,4% e un Ebit a +18,2%, trainati in particolare dalle performance operative e dalla forte ripresa dei volumi di passeggeri trasportati che tornano ad assestarsi ai livelli pre-pandemia da Covid-19. Grazie anche all'impulso del Pnrr, gli investimenti registrano un forte incremento, in particolare, nel Polo Infrastrutture".

Il risultato netto del periodo scende a 4 milioni di euro (-91,4% rispetto al primo semestre 2022) mentre gli investimenti tecnici per 6,6 miliardi di euro, segnano un aumento del +64,2% rispetto al primo semestre 2022 (2,6 miliardi di euro). La posizione finanziaria netta è di 9,7 miliardi di euro (7,6 miliardi di euro a fine 2022).



