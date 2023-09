Evergrande ha sospeso oggi le contrattazioni sulle sue azioni alla Borsa di Hong Kong, insieme a quelle delle controllate attive nei servizi immobiliari (Evergrande Property Services) e nei veicoli elettrici (Evergrande Nev). Lo si legge in una comunicazione di Borsa in cui non si forniscono dettagli sulla decisione.



