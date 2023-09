Cdp, via libera a nuove operazioni per 1 miliardo

Via libera dal consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti a nuove operazioni a favore di imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale per un valore complessivo di 1 miliardo di euro.

Lo annuncia una nota di Cdp. Il Consiglio ha inoltre dato il via libera alla politica generale sul Responsible Procurement che definisce i principi ispiratori e le modalità operative per promuovere presso la catena dei fornitori di Cdp le migliori pratiche in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di buona governance.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA