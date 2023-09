La Borsa di Milano apre in cauto rialzo con il Ftse Mib in crescita dello 0,10% a 28.041 punti.

Sul listino si porta subito in evidenza Mps che rimbalza dopo il tonfo della vigilia. Il titolo della banca, dopo le precisazioni del ministro Giorgetti che ribadisce nesusna fretta per vendere, sale del 2,05 per cento.



