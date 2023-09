Borsa: l'Europa su strada rialzo, lo spread si ritira a 195

Le Borse europee, con Milano in testa, tentano la via del rialzo. Il Ftse Mib sempre sopra i 28mila punti guadagna mezzo punto con Bper (+2,86%) e Prysmian (+2,66%) in luce. Pesante Tim (-2,1% che ha concesoa la proroga di due settimane a Kkr per Netco.

Lo spread tra Btp e Bund dopo aver toccato i 200 punti scende ancora e naviga su quota 195 punti. Il rendimento del decennale è sempre al 4,92% sempre ad un soffio dal 5%, stesso livello di febbraio 2012. Tra le altre Piazze Parigi sale dello 0,41%Francoforte dello 0,38%. Sulla parità Londra.



