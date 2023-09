Mediobanca, in assemblea atteso il 75% del capitale

E' attesa un'affluenza record alla prossima assemblea di Mediobanca grazie all'attenzione che si è creata con la sfida fra più liste per il rinnovo del cda per il prossimo triennio, inedita nella storia dell'istituto. All'appuntamento di sabato 28 ottobre ambienti vicini all'istituto prevedono che intervenga almeno il 75% del capitale. Il dato si confronta con una partecipazione che negli anni passati si è fermata al 64/65%.

A spingere i soci a prendere parte all'assemblea, in presenza o per delega in una compagine azionaria dove i fondi anche internazionali hanno una presenza importante, è la battaglia tra liste diverse. Alle candidature presentate dal cda uscente si contrapporrà infatti lista di Delfin, la cassaforte degli eredi Del Vecchio, prima azionista dell'istituto con una quota del 19,8%, che troverà verosimilmente l'appoggio del gruppo Caltagirone (9,8%).

