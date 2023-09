Il prezzo del gas dimezza il calo e torna a sfiorare 40 euro

Andamento del gas volatile con il prezzo che dimezza il calo riavvicinandosi ai 40 euro. I Ttf ad Amsterdam cedono infatti l'1,5% a 39,8 euro.

Sebbene le forniture siano complessivamente stabili per l'inverno alle porte non sono mancate, fin ad ora, diverse tensioni. A contribuire all'oscillazione dei prezzi sono stati di recente gli scioperi negli impianti Gnl in Australia, le chiusure negli Stati Uniti e le interruzioni in Norvegia che sono durate più a lungo del previsto.



