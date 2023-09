'Il fondatore di Evergrande sotto controllo della polizia'

La Cina ha messo Hui Ka Yan, il miliardario fondatore di Evergrande, sotto controllo della polizia, nel mentre aumentano i timori sulla sorte del gruppo di Shenzhen, ora a rischio sopravvivenza. E' quanto riporta Bloomberg, citando in forma anonima persone a conoscenza della situazione.

Hui, il cui nome in mandarino è Xu Jiayin, è stato portato via dagli agenti agli inizi di settembre ed "è monitorato in un luogo designato", in uno stato di "sorveglianza domiciliare" che non comporta l'arresto o l'imputazione specifica di reati.

Evergrande è lo sviluppatore immobiliare più indebitato al mondo, con oneri per oltre 300 miliardi di dollari.

