Giorgetti, confermeremo taglio cuneo, misure per natalità e P.a

"L'anno prossimo abbiamo posto l'asticella al 4,3" del deficit, "questo dovrebbe permetterci di confermare quelli che riteniamo interventi indispensabili a beneficio dei redditi medio bassi della popolazione, in particolare il taglio del cuneo fiscale contributivo già deciso l'anno scorso e misure premiali per quanto riguarda la natalità, oltre a stanziamenti significativi per il rinnovo dei contratto di pubblico impiego che come è noto è in ritardo in molti settori, a cominciare dalla sanità". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha varato la Nadef.



"Il motivo per cui il debito non diminuisce come auspicato è perché il conto da pagare dei bonus edilizi, in particolare il Superbonus, sono i famosi 80 miliardi, ahimé in aumento, in 4 comode rate" ha detto ancora Giorgetti precisando che "in assenza di questo effetto il debito sarebbe più basso di un punto percentuale ogni anno".



"Riteniamo di aver fatto le cose giuste", e di essere nella cornice delle regole europee. "Non rispettiamo il 3%" del deficit "ma la situazione complessiva non induce a ritenere di fare politiche procicliche che alimentano la recessione e quindi l'asticella si sposta a un livello di ragionevolezza" ha spiegato Giorgetti.



"Il debito pubblico è sostanzialmente stabilizzato perché da un 140,2% del 2023 dovremmo arrivare nel 2026 al 139,6" ha detto ancora il titolare del Mef.



A proposito di Mps, Giorgetti ha spiegato che "l'obiettivo è fare politica industriale. Mps può diventare una leva per costruire un polo forte bancario, non abbiamo necessità di fare cassa subito, quindi le valutazioni che farà il ministero dell'Economia e il ministro saranno nell'interesse della banca e dei suoi azionisti, in particolare quelli che hanno partecipato a questa grande operazione di successo italiano".

