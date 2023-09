Borsa: Milano cede lo 0,3% con Mps che perde il 7%

La Borsa di Milano più pesante rispetto al resto dei listini europei. Il Ftse Mib viaggia a cavallo dei 28mila punti e cede lo 0,31%.

Forti vendite su Mps che lascia sul terreno il 7% con l'inseguirsi di voci di collocamento in Borsa di quote da parte del Mef. Giù anche su Banco Bpm e Bper (entrambe -3,6%) sempre al centro di ipotesi di un terzo polo che coinvolga anche Siena.

Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 191 punti così come il rendimento del decennale italiano in calo e al 4,68%.

Tra le altre Piazze, Francoforte è marginale a -0,08%, Parigi è a -0,02% . Londra cede lo 0,15%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA