Borsa: Asia all'insegna della cautela, resta incognita tassi

Borse di Asia e Pacifico positive ma all'insegna della cautela sui persistenti timori di un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed.

In recupero, comunque, le Piazze cinese (Shanghai +0,37%, Shenzhen +0,68% a scambi in corso) e Hong Kong (+0,75%) grazie ai dati positivi sugli utili industriali e alle promesse di maggiori stimoli. Resta sempre l'incognita Evergrande con il fondatore posto sotto sorveglianza domiciliare dalla polizia.

Per il resto il Nikkei a Tokyo segna un +0,18%, Seul un +0,09%.

Negativa invece Sydney (-0,14%).

Attese deboli le Borse europee con lo sguardo sempre rivolto ai rendimenti dei titoli di Stato in deciso rialzo. Positivi invece i future su Wall Street. Tra i macro attesi dagli Usa gli ordini di beni durevoli, di cui è previsto un rallentamento del calo da -5,2 a -0,4%. Seguono in serata le scorte settimanali di greggio.



