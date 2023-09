++ Amazon, 'rischio meno prodotti e prezzi più alti' ++

"Se la Federal Trade Commission dovesse prevalere, il risultato sarebbe un minor numero di prodotti tra cui scegliere, prezzi più alti, consegne più lente per i consumatori e un minor numero di soluzioni per le piccole imprese: l'opposto delle finalità per la quale la legge antitrust è stata concepita. L'azione legale presentata oggi dalla Ftc è sbagliata dal punto di vista fattuale e legale e siamo pronti a far valere le nostre ragioni in tribunale".

Lo scrive Amazon in una nota.

"La causa rende evidente come l'attenzione della Ftc - spiega David Zapolsky, Senior Vice President, Amazon Global Public Policy & General Counsel - si sia radicalmente allontanata dal suo mandato di protezione dei consumatori e della concorrenza. Le pratiche contestate dalla Ftc hanno contribuito a stimolare la concorrenza e l'innovazione in tutto il settore della vendita al dettaglio e hanno comportato una maggiore scelta di prodotti, prezzi più bassi e velocità di consegna per i clienti di Amazon così come maggiori opportunità per le numerose aziende che vendono nello store di Amazon".

Proprio ieri Gli Stati Uniti hanno citato in giudizio Amazon dando il via alla lotta antitrust con il colosso dell'e-commerce, che potrebbe cambiare il modo in cui gli americani fanno acquisti. La Federal Trade Commission e 17 stati hanno intentato una causa accusando la societa' di soffocare illegalmente la concorrenza. A loro parere, infatti, la societa' fondata da Jeff Bezos porta avanti illegalmente un monopolio su settori della vendita al dettaglio online schiacciando i commercianti e favorendo i propri servizi.

