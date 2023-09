Verso proroga mutui under36 e cripto-valute nel nuovo dl

Dovrebbero arrivare con il prossimo provvedimento economico atteso al consiglio dei ministri di domani, il decreto di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, secondo quanto si apprende, la proroga per le agevolazioni per l'acquisto prima casa per gli under36 e per le cripto-attività.

Verrebbero concessi tre mesi in più, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 per godere dell'agevolazione sui mutui per i giovani e un mese e mezzo in più, dal 30 settembre al 15 novembre, per mettersi in regola col versamento dell'imposta sulle cripto-attività. Le misure erano inizialmente nelle prime bozze nel dl energia approvato.



