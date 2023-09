Morto Riccardo Iovino ad di EdiliziAcrobatica

È morto a 58 anni il fondatore e amministratore delegato di EdiliziAcrobatica Riccardo Iovino. Il sindaco di Genova Marco Bucci lo ha voluto subito ricordare esprimendo le condoglianze alla famiglia. "Apprendo con profondo dolore della scomparsa di Riccardo Iovino - commenta Bucci - Un imprenditore lungimirante, capace quasi 30 anni fa di intuire il potenziale di una tecnica che, mutuata dal mondo della vela e dell'alpinismo, poteva essere efficacemente applicata al mondo dell'edilizia. Grazie alla sua visione è riuscito a creare in città e nel mondo oltre 2.200 posti di lavoro".

Nato a Genova nel 1965, Iovino, in giovane età, intraprese diversi percorsi professionali. Dopo una serie di esperienze anche all'estero come responsabile dell'export per un'azienda del settore ittico, tornò in Italia e decise di unire le sue abilità di skipper a quelle di commerciale, fondando nel 1994 'EdiliziAcrobatica', di cui era amministratore delegato.



