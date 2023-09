Lo spread chiude a 193 punti, ai massimi da metà marzo

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in aumento: il differenziale ha concluso la seduta sui mercati telematici a 193 punti base rispetto ai 186 dell'avvio.

Si tratta del massimo dallo scorso metà marzo.

In un clima di tensione per i bond europei, ma con particolare incidenza sui prodotti italiani, il rendimento del Btp è al 4,73%, sui livelli di fine 2022.

Mercati azionari della zona euro tutti in ribasso: la Borsa di Francoforte ha ceduto lo 0,9% finale, Parigi e Amsterdam lo 0,7%.A Milano l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell'1% netto a 28.098 punti. In calo dello 0,1% Madrid. Londra ha chiuso sulla parità.



