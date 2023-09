Fincantieri, linea di credito legata a sostenibilità

Fincantieri ha sottoscritto un finanziamento a medio lungo termine per un importo di 800 milioni di euro, con un pool di banche. Il finanziamento ha durata di 5 anni di cui 3 di preammortamento, supportato al 70 per cento da garanzia SACE, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Ministero dell' Economia e delle Finanze. Il finanziamento avviene nell'ambito della Garanzia SupportItalia il cosiddetto "DL Aiuti.

Il finanziamento supporterà i fabbisogni finanziari legati alla crescita organica e allo sviluppo del carico di lavoro del Gruppo, ed è in linea, appunto, con quanto previsto dal DL Aiuti. Esso è "sustainability linked" poiché legato al conseguimento di tre indicatori di prestazione previsti nel Piano di Sostenibilità 2023-2027: riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) da Scope 1 e Scope 2, miglioramento dell'efficienza energetica delle navi da crociera consegnate in Italia, promuovendo della presenza femminile in ruoli di responsabilità.

La garanzia da parte di SACE e la quota di finanziamento che sarà erogata da Monte dei Paschi di Siena - spiega una nota di Fincantieri - sono "operazioni con parti correlate, rispettivamente di minore e di maggiore rilevanza, definite nel rispetto della relativa normativa applicabile". Entrambe le operazioni "beneficiano dell'esclusione dal regime procedurale prevista per le operazioni ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard".

Del pool di banche finanziatrici fanno parte, tra le altre, BNP Paribas CIB Italia, Original Lenders Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB), CaixaBank, S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. Divisione IMI Corporate & Investment Banking, Deutsche Bank.



