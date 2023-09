Borsa: Milano pesante (-1%), con Moncler Nexi e le utility

Parte male Piazza Affari, con gli investitori ancora preoccupati per uno scenario di alti tassi di interesse che continueranno a pesare sull'economia. L'indice Ftse Mib cede l'1% con in testa Moncler (-3,3%), Nexi (-2,6%), Italgas (-2,4%) e Prysmian (-1,8%).

Pesanti le utilities con Enel (-1,5%), Snam (-1,4%) e Terna (-1,3%) mentre tra i bancari soffrono Banco Bpe e Unicredit (-1% per entrambe). Tiene invece il comparto del risparmio gestito con Banca Generali (+0,03%), Azimut (-0,05%) e Fineco (-0,2%), risparmiato dalla nuova versione della tassa sugli extraprofitti. Per il settore si torna anche a parlare di risiko, con le voci di un interesse francese per Anima (-1,2% dopo il rally di ieri) che ieri Amundi ha smorzato, riaffermando che il 4,9% in suo possesso è detenuto per conto dei propri clienti.

Fiacca anche Mediobanca (-0,6%), in attesa della lista di Delfin per il cda, mentre arranca ancora Amplifon (-0,5%) dopo l'avvio di un'indagine dell'antitrust sul mercato degli apparecchi acustici.



