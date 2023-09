Amazon alza la retribuzione minima +21% .'Apprezziamo il lavoro'

Amazon aumenta a 1.764 euro la retribuzione lorda iniziale per i dipendenti della propria rete logistica in Italia.

Si tratta di un incremento del 21% rispetto al 2019 e dell'8% rispetto ai salari di ingresso previsti per il quinto livello del CCnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Lo annuncia l'azienda sottolineando in una nota che "l'iniziativa rientra nella politica Amazon di revisione annuale degli stipendi, affinché sia garantita una retribuzione competitiva ai propri dipendenti". L'aumento riguarda sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli con contratti a termine. In Italia dal 2011 Amazon ha assunto circa 18.000 dipendenti a tempo indeterminato di cui 4.000 nel solo 2022 e conta 60 siti logistici con un investimento complessivo di 12,6 miliardi. L'ultimo in ordine di tempo è quello che sta realizzando nelle campagne di Jesi (Ancona), nella zona dell'Interporto, quinto nel Centro-Sud. L'età media dei lavoratori in Amazon Italia è di 34 anni. Nel settore della logistica le donne sono il 35%.

"Apprezziamo l'ottimo lavoro svolto dai nostri team durante tutto l'anno e siamo orgogliosi di offrire una retribuzione competitiva. Dal primo ottobre Amazon aumenterà le retribuzioni di ingresso di tutti i dipendenti della rete logistica, a 1.764 euro mensili lordi", afferma Salvatore Iorio, direttore risorse umane Amazon Italia Logistica.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA