Lagarde, 'tassi sufficientemente restrittivi finchè necessario'

I tassi hanno "raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo. In ogni caso, le nostre decisioni future garantiranno che i tassi di interesse di riferimento della Bce saranno fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario. Continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati". Lo ha ribadito la presidente della Bce Christine Lagarde in commissione Econ al Parlamento europeo, sottolineando che "è il nostro mandato garantire stabilità dei prezzi e riportare l'inflazione al 2% nel medio periodo. E' questo che ci spinge. La nostra ossessione è la missione e il mandato conferito dai trattati. Questo è il contesto e il tasso di interesse è lo strumento chiave che possiamo usare per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%".



