Consip, in arrivo 450 nuove auto elettriche per la Pa

In arrivo 450 nuove auto elettriche per la mobilità sostenibile delle amministrazioni pubbliche. Lo rende noto la Consip, la centrale d'acquisto della Pa, spiegando che si tratta di vetture medie, veicoli multifunzione per il trasporto di merci e persone e furgoni, che potranno essere acquisiti anche attraverso i fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'offerta Consip per la mobilità sostenibile delle amministrazioni pubbliche si arricchisce con l'attivazione del nuovo contratto "pronto all'uso", spiega la nota: si possono acquisire i mezzi anche utilizzando i fondi del Pnrr, per progetti di investimento che prevedano l'utilizzo di veicoli ad alimentazione elettrica.

Le nuove vetture si aggiungono alle oltre 300 "city car" Jeep Avenger elettriche ancora a disposizione nell'ambito dell'Accordo Quadro "Veicoli 2" e fanno parte di una più ampia gamma Consip di veicoli a basso impatto ambientale. Su un totale di 24mila veicoli oggetto delle iniziative attualmente attive nel settore "automotive", l'88% (circa 21mila) sono "sostenibili".

Le iniziative Consip nel settore "automotive" rappresentano "una soluzione immediata per consentire alle amministrazioni pubbliche di essere in linea con i nuovi Criteri ambientali minimi in materia di acquisto di veicoli, che recepiscono la direttiva europea che indirizza la promozione di un mercato di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico".



