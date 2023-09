Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,29%)

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in col segno più, con gli investitori che tornano sul mercato dopo la fase ribassista che ha visto l'indice di riferimento perdere 1.000 punti in tre giorni, e il nulla di fatto della Banca centrale del Giappone (BoJ) in termini di politica monetaria. In apertura il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,29% a quota 32.497,87, e un aumento di 95 punti. Sul fronte valutario le aspettative di un aumento del differenziale dei tassi di interesse con gli Stati Uniti torna a pesare sullo yen, che si indebolisce sul dollaro a 148,40, e a 158,10 sull'euro.



