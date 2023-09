Borsa: Milano sulla parità (-0,04%), in luce Banco Bpm e Mps

La Borsa di Milano prova a cambiare registro e, dopo aver tentato un timido rialzo, viaggia poco mossa a cavallo della parità (Ftse Mib -0,04% a 28.566 punti). A tenere a galla il listino sono i bancari con la tassa sugli extraprofitti che cambia e il Governo che riscrive la norma.

Tra i titoli che hanno maggiore slancio Banco Bpm (+2,8%), Mps (+2%), Bper (+1,8%) Fineco (+1,12%).

Per il resto bene Saipem (+1,3%) e Iveco (+1,7%). Cedono invece Prysmian (-1,7%), Moncler (-1%), Erg (-1%).

Fuori dal paniere principale in luce Anima Holding (+3,6%) con le ipotesi di stampa secondo cui Credit Agricole che ha una quota del 5% attraverso Amundi, potrebbe prendere in considerazione un'acquisizione.



