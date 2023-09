Borsa: Milano cede lo 0,8% con Amplifon, tengono le banche

La Borsa di Milano si conferma come la peggiore tra le Piazze europee in attesa dell'audizione al Parlamento europeo della presidente della Bce, Christine Lagarde.

ll Ftse Mib cede lo 0,8% a 28.355 punti. Subito dietro Francoforte (-0,74%), Londra (-0,7%) e Parigi (-0,67%). Amplifon indossa sempre la maglia nera (-7%). A pesare è un'indagine dell'Antitrust sui mercati degli apparecchi acustici. Tra i titoli sotto la lente, Tim lascia sul terreno l'1,7% con Kkr che ha chiesto altre due settimane per l'offerta su Netco.

In controtendenza, invece, parte delle banche con le modifiche alla tassa sugli extraprofitti. Ancora in evidenza, sebbene con rialzi limati, Banco Bpm (+1,94%), Mps e Bper (+1%). Fuori dal paniere principale si confermano gli acquisti su Anima holding (+2,2%) su cui secondo ipotesi di stampa Amundi (Credit Agricole) che già ha una quota del 5%, avrebbe nuove mire.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA