Borsa: Hong Kong chiude a -1,82%, pesa Evergrande (-21%)

La Borsa di Hong Kong chiude in brusca correzione sui timori di nuovi tagli dei tassi Usa da parte della Fed e dei problemi di Evergrande, il gruppo immobiliare con oltre 300 miliardi di dollari di debiti: l'indice Hang Seng crolla dell'1,82%, a 17.729,29 punti. In una comunicazione di Borsa, il gruppo di Shenzhen (-21%) crolla poiché, in vista dell'indagine su Hengda Real Estate Group, "non è stato in grado di soddisfare i requisiti per l'emissione di nuovi bond", mettendo a rischio il suo futuro. L'unità di Evergrande è indagata dall'autorità cinese di regolamentazione per sospetta violazione della "divulgazione di informazioni".





