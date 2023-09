Federmeccanica chiama ad 'un patto per la produttività'

"Il problema della produttività va risolto con un'azione di sistema che coinvolga inevitabilmente le imprese e l'assetto istituzionale" avverte il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin, che con la sua relazione all'assemblea generale lancia "la proposta di un 'Patto Mech In Italy per la produttività'". "E' giunto il momento - dice - di fare un passo deciso, con un Patto per la Produttività. Un passo da fare insieme, un Patto che veda impegnati tutti coloro che possono dare un contributo, dai corpi intermedi alle istituzioni, per realizzare cinque grandi progetti strategici di rilievo nazionale".



