Crollano gli investimenti private equity, -71% nel semestre

Nel primo semestre dell'anno gli investimenti del settore private equity e venture capital sono in pesante calo: -71% rispetto allo stesso periodo del 2022 a 3,2 miliardi. Lo affermano i dati di Aifi, l'associazione del comparto, con la raccolta che comunque tiene a due miliardi (+16%).

"Il primo semestre mostra una raccolta complessiva in crescita ma grazie solo alla presenza di alcune iniziative istituzionali nel comparto del venture capital, altrimenti avremmo avuto un calo nella disponibilità di fondi per investimenti", commenta Innocenzo Cipolletta, presidente di Aifi, secondo il quale "le banche centrali pensano di contenere l'inflazione con una recessione guidata dell'economia, che si tramuta anche in affanno per il nostro settore".

"Questo è pericoloso per il paese" ed è un processo che "bisogna trovare il modo di fermare. E' importante che i fondi previsti per il venture capital e per la ristrutturazione non siano deviati verso il costituendo fondo per il Made in Italy.

Quest'ultimo dovrebbe invece essere dotato di nuove risorse finanziare per non deprimere un mercato che si presenta debole, come mostrano i dati", conclude Cipolletta alla presentazione on line del dati del semestre in collaborazione con PwC Italia.





