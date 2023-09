Borsa: incognita tassi e pmi pesano sull'Europa, Milano -0,4%

Il rischio tassi elevati a lungo zavorra le Borse europee indebolite anche dai pmi delle principali economie, Francia e Germania, con la manifattura in affanno. I future su Wall Street sono positivi mentre l'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede un quarto di punto con immobiliare e industriali sotto vendita.

Tiene l'energia con il petrolio in rialzo. Il brent è sopra i 94 dollari al barile mentre il wti è sotto i 91 dollari.

Il gas è a 39,4 euro con un marginale +0,78%. La Norvegia, che in Europa è il maggiore esportatore di gas, ha ripreso a incrementare la produzione dopo una serie prolungata di interruzioni.

Tra le singole Piazze Milano cede lo 0,4% a 28.593 punti con Pirelli (-1,55%) e A2a (-1,51%) maglia nera. Sotto la lente Italgas (-1,26%) più o meno in linea al prezzo (5,05 euro) al quale sono state collocate azioni nell'ambito del collocamento da parte di Snam (-0,91%) di un bond da 500 milioni convertibile in titoli della partecipata. In testa per gli ordini in acquisto, invece, Recordati (+1,49%) insieme ad Eni (+0,93%) e Moncler (+0,81%).

Cedenti anche i listini di Francoforte (-0,1%) e Parigi (-0,4%).

In controtendenza Londra (+0,67%). Lo spread tra Btp e Bund è in calo rispetto all'avvio. Il differenziale è a 180 punti con Il rendimento del decennale italiano che sale invece al 4,55%. Per i cambi l'euro si conferma debole e scambia 1,0637 dollari.





