Borsa: in Asia debole Tokyo, corrono i listini cinesi

Seduta contrastata sui listini asiatici dove corrono le Borse cinesi e arretra Tokyo (-0,52%) dopo che la Bank of Japan ha lasciato i tassi e gli obiettivi invariati e lo yen si è indebolito. Piatta Sydney (+0,05%) e debole Seul (-0,27%).

A Hong Kong (+1,15% a mercati ancora aperti), così come nelle borse di Shanghai (+1,55%) e Shenzhen (+1,6%) si mettono in luce i tecnologici mentre gli investitori si attendono nel weekend qualche misura del governo a sostegno dell'economia come ha fatto anche negli scorsi fine settimana in questo mese.



