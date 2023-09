Bankitalia, verifiche in incognito a sportelli delle banche

Verifiche in incognito agli sportelli bancari per capire in che modo vengono forniti informazioni e servizi ai clienti. Anche la Banca d'Italia, come già l'Ivass nel campo delle assicurazioni e il settore privato, parte con il 'mistery shopping' dove suoi incaricati si presenteranno nelle filiali fingendosi semplici cittadini. La procedura, sottolinea Via Nazionale, permetterà "di meglio esaminare la relazione tra l'addetto allo sportello e il cliente avendo riguardo, ad esempio, alla preparazione del personale, alla rispondenza del prodotto offerto alle esigenze rappresentate dal cliente, alla presentazione e utilizzo della documentazione di trasparenza, al collocamento di prodotti specifici, eventualmente diversi da quelli richiesti dal cliente stesso".

I risultati delle visite in incognito potranno rappresentare un contributo all'azione di vigilanza, anche se non daranno autonomamente avvio a procedure sanzionatorie.



