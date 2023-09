Bank of Japan mantiene politica monetaria invariata

La Banca centrale del Giappone (BoJ) mantiene la politica monetaria ultra espansiva invariata, rispettando le previsioni della vigilia, a fronte dell'incertezza ancora esistente sull'andamento dell'inflazione.

Al termine della riunione di due giorni il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda ha scelto di lasciare i tassi a breve in territorio negativo al meno 0,1%, e mantenere inalterata la curva di controllo dei rendimenti (YCC) - in vigore dal settembre 2016, quando la BoJ decise di fissare un obiettivo dello 0% per i titoli governativi a 10 anni.



