Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,43%)

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in territorio negativo, dopo la chiusura in calo degli indici azionari statunitensi e i segnali che arrivano dalla Federal Reserve su un'ulteriore stretta monetaria entro la fine dell'anno per contenere il rialzo dell'inflazione.

In apertura di contrattazioni il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,43% a quota 32.882,26, con una perdita di 141 punti. Sul mercato delle valute la dinamica che porterebbe a un possibile rialzo dei tassi di interesse Usa pesa sullo yen, sempre più debole sul dollaro a 148,30 e poco sotto a quota 158 sull'euro.



