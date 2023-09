Borsa: l'Europa chiude in calo, nervosi i titoli di Stato

Le Borse europee chiudono in calo, in scia con l'andamento di Wall Street. L'attenzione dei mercati si concentra sulle decisioni delle banche centrali, con la Fed che, dopo una pausa, potrebbe mettere in pista un nuovo rialzo dei tassi entro l'anno. Sotto i riflettori il nervosismo dei titoli di Stato, con i rendimenti in deciso rialzo.

Chiusura in flessione per Parigi (-1,59%) e Francoforte (-1,33%). Contiene le perdite Londra (-0,69%), con la Banca d'Inghilterra che ha lasciato i tassi invariati dopo il dato dell'inflazione migliore delle attese.



