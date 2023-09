Vivendi chiede incontro al governo e la Borsa specula su Tim

La Borsa specula su Tim e vede più vicino un accordo per la cessione della Netco, la società della rete, a Kkr appoggiata dal Mef. Dopo un deciso rimbalzo nella vigilia che l'ha riportata sui livelli di aprile oggi la seduta prosegue in rialzo (+1,3% a 0,32 euro) sulle attese che il Mef risponda a Vivendi che nei giorni scorsi ha chiesto un incontro.

Una risposta non è ancora arrivata, si apprende da fonti finanziarie, mentre indiscrezioni di stampa suggeriscono che i francesi vorrebbero mettersi al tavolo per discutere dell'offerta prima che la proposta vincolante venga indirizzata al cda di Tim.

"Sembra essere la prima mossa del gruppo francese dopo la firma dell'accordo accordo non vincolante tra Tim e Kkr - commentano gli analisti di Banca Akros - Questo incontro è più importante che mai in attesa della consegna dell'offerta finale e vincolante da parte di Kkr (attesa tra fine settembre e inizio ottobre, ndr). Il governo - ricordano gli analisti - rappresenta un attore chiave in questa trattativa in presenza del "golden power" e dopo l'annuncio di un investimento diretto di 2,5 miliardi di euro nella NetCo da parte del ministero dell'Economia". "Le implicazioni sul titolo sono positive - è la conclusione - presupponendo che questi colloqui aumentino la probabilità che l'affare venga concluso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA