Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 174 punti

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo in vista delle decisioni della Fed. Il differenziale tra i due titoli di Stato scende a 174 punti, rispetto ai 177 punti della vigilia.

In calo di sei punti base il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,44%, rispetto al 4,51% della chiusura di ieri. In flessione anche i tassi del Bund tedesco al 2,69% (-3 punti base), del decennale spagnolo al 3,74% (-5 punti) e di quello greco al 4,02% (-6 punti). Scende di tredici punti base il rendimento del titolo a dieci anni del Regno Unito che si attesta al 4,21 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA