Borsa: l'Europa si conferma positiva in attesa della Fed

Le Borse europee confermano l'andamento positivo in attesa della Fed stasera. A dare buona intonazione anche il dato dell'inflazione del Regno Unito meglio del previsto con Londra che guadagna lo 0,75%.

L'indice d'area del Vecchio Continente sale di mezzo punto sulla scorta dei titoli legati all' immobiliare e al farmaceutico mentre sotto vendita è l'energia tanto che a Milano (Ftse Mib +0,97% a 29.035 punti) cedono Saipem (-1,98%), Tenaris (-1,35%), Eni (-0,76%). Di contro viaggia spedita, nel credito, Unicredit (+3,5%) che ha deciso di anticipare una tranche del buyback da 2,5 miliardi. Le migliori del paniere principale sono Diasorin (+4,6%) e Amplifon (+4,5%).

Tra le altre Piazze Francoforte sale dello 0,63% mentre Parigi è più cauta con +0,32 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund cala a 176 punti e scende di 3 punti il rendimento del decennale italiano che viaggia al 4,48 per cento.

Quanto alle commodity il petrolio è in flessione con il wti a 90 dollari (-1%) e il brent che tiene i 93 dollari al barile (-0,8%). Cede anche il gas con i Ttf ad Amsterdam sopra i 36 euro al megawattora (-1,2%). Per i cambi l'euro risale e scambia a 1,0702 dollari



