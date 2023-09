Bonomi: 'Non vedo un rischio mercati ma c'è un rischio tassi'

"Non credo che l'Italia andrà sotto un attacco dei mercati ma l'innalzamento dei tassi è pericoloso, è da monitorare, lo spread va tenuto sotto controllo. Non ci sono i segnali di un attacco all' Italia: non è nell'interesse dell'Europa, non è dell'interesse di nessuno. Ma bisogna fare i compiti a casa". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, lo sottolinea ospite di ReStart su Rai3, rispondendo ad una domanda sulla cosiddetta paura dei mercati' evidenziata dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, anche in vista della manovra.

'E' la manovra il vero banco di prova'

La prossima legge di bilancio sarà il vero banco di prova per il governo, riflette Bonomi, il quale ritiene che la premier Meloni "stia interpretando in maniera corretta il momento, non c'era da essere troppo ottimisti prima non c'è da essere pessimisti adesso". Per Confindustria, quello che bisogna fare sono tre cose: sostenere "redditi delle famiglie sotto i 35mila euro: il taglio del cuneo fiscale. Dobbiamo rimettere i soldi in tasca di questi italiani - dice Bonomi - che con l'aumento del costo delle materie prime, lo shock energetico, l'inflazione, vedono eroso il loro potere di acquisto". Poi: "Uno stimolo forte agli investimenti: industria 5.0 per agganciare le transizioni". Quindi, terzo punto: "Le riforme, questo Stato è quarant'anni che parla ma non riusciamo a farle".

'In Italia servirebbe un commissario agli investimenti'

"L'Italia dovrebbe puntare molto sulla sua attrattività. Tutti nel mondo hanno voglia di italiano", ma investire in Italia "é molto complesso, lo vediamo anche nelle ultime scelte, come per Intel" avverte il presidente di Confindustria. "Credo che si possa pensare ad avere un 'commissario agli investimenti. E' necessario che quando si compete con gli altri Stati membri, vedi sulla Germania, ci sia qualcuno che possa dire: Se tu fai la fabbrica in Italia guardo se tu fai la fabbrica in Italia, in 2 mesi ti faccio avere tutti i permessi. Queste sono le cose che ti diamo. E non dipendere invece da cento enti".

Panetta: 'Una governance efficace dovrebbe sostenere la crescita'

"Un'efficace governance di bilancio dovrebbe sostenere il potenziale di crescita dell'Ue". E' quanto ha osservato in un workshop a Francoforte Fabio Panetta, membro del board esecutivo della Bce e futuro governatore della Banca d'Italia sottolineando che "il quadro di bilancio deve riflettere il fatto che la sostenibilità delle finanze pubbliche dipende sia dal numeratore che dal denominatore del rapporto debito/PIL. Dobbiamo prestare molta attenzione alle dinamiche del debito, ma ciò sarebbe inutile senza la crescita". Per questo ha sottolineato la necessità di una "flessibilità sufficiente nella nostra governance di bilancio".

Secondo Panetta, il perseguimento della sostenibilità di bilancio dovrebbe essere accompagnato da incentivi adeguati per gli investimenti e le riforme al fine di rafforzare la nostra Unione e prepararla per il futuro. "Non dobbiamo sacrificare gli investimenti tanto necessari, che sono stati troppo bassi per troppo tempo, con effetti dannosi a lungo termine. Ciò è stato anche un sottoprodotto di un quadro di bilancio che non è stato progettato per proteggere gli investimenti, in cui il consolidamento fiscale è stato spesso perseguito tagliando gli investimenti pubblici".

A tal proposito, Panetta ha ricordato che "anche nelle economie altamente efficienti, i bassi investimenti pubblici e il conseguente divario di investimenti privati hanno eroso la competitività nel tempo, mettendo a repentaglio la crescita futura".

