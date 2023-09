Balzo elettriche traina mercato Europa, +20,7% in agosto

Il mese di agosto si è chiuso in modo positivo per il mercato europeo dell'auto, grazie al forte balzo delle elettriche. In Ue, Paesi Efta e Regno Unito - secondo i dati diffusi oggi dall'Acea - sono state immatricolate 904.509 auto, il 20,7%in più dello stesso mese del 2022. Nei primi 8 mesi sono state vendute 8.516.943 auto, in crescita del 17,9% sull'analogo periodo del 2022. Le immatricolazioni di auto elettriche nell'area sono state in agosto 165.165, in aumento del 118,1% con una quota del 21%. Tutti i mercati tranne Malta (-22.6%) hanno registrato una crescita a doppia o tripla cifra, in particolare la Germania (+170.7%).

Il gruppo Stellantis ha venduto 145.392 auto nel mese di agosto in Ue, Paesi Efta e Regno Unito, il 6,3% in più dello stesso mese del 2022. La quota di mercato scende dal 18,2% al 16,1%.

Nei primi 8 mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 1.450.361, in crescita del 4,3% sull'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota di mercato al 17% a fronte del 19,2%.

Bene le vendite di elettriche, ma frena la domanda dei privati, sottolinea il presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano. Promotor spiega una delle quote più modeste per le immatricolazioni di elettriche è quella dell'Italia che, pur crescendo dello 0,3% rispetto al 2022, non va oltre il 3,9%. Peggio fanno solo Polonia (3,5%), Croazia (2,8%), Repubblica Ceca (2,7%) e Slovacchia (2,4%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA